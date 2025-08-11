Как занять ребенка дома на каникулах? Психолог назвала несколько способов

Дети на каникулах часто остаются дома, что может привести к скуке и однообразию. В такие моменты родителям важно найти способы занять ребенка так, чтобы это было и интересно, и полезно. Как сделать домашнее времяпрепровождение увлекательным и развивающим, сообщила РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Одно из решений — внедрить образовательные элементы в игровые занятия. Настольные игры и головоломки прекрасно развивают логику, внимательность и другие важные навыки, не лишая ребенка удовольствия от игрового процесса. Например, старые добрые пятнашки или необычные варианты кубика Рубика превращают досуг в увлекательное и полезное занятие. К тому же такие игры могут стать отличным способом провести время всей семьей, что положительно скажется на сплочении команды», — объяснила Анастасия Мироненко.

Если ребенок жалуется на скуку, важно помнить, что стимул для новых хобби и творческих занятий может приходить и из обстановки вокруг. Мягкие игрушки, уютные элементы декора, интерьерные доски или фоторамки сами по себе могут подталкивать к новым идеям. Иногда достаточно просто изменить расположение мебели или добавить несколько аксессуаров, чтобы пробудить интерес и вдохновение у ребенка.

«Уборка как правило воспринимается детьми как рутина. Но если вовлечь их в процесс через игру, то даже это может стать захватывающим занятием. Например, ребенку можно доверить опрыскивание комнатных растений из красивого пульверизатора, что будет восприниматься как игра с водой, но при этом принесет пользу. Уборка пыли с помощью красной варежки из микрофибры также может быть интересным занятием, которое напоминает игру с мягкой игрушкой», — говорит эксперт.

Когда ребенок находится дома долгое время, важно не забывать о том, что даже рутинные дела можно превратить в увлекательные и полезные занятия. Это не только помогает ребенку не скучать, но и делает его времяпрепровождение более продуктивным и радостным.