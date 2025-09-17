Как влюбить ребенка в чтение: писатель посоветовала книги для детей и подростков

Сколько бы родители и педагоги не твердили, что «Чтение — это одно из полезных занятий в жизни ребенка», технологии берут свое и объем читаемых в мире книг становится меньше. Сделать с этим общим трендом ничего нельзя, но можно научить ребенка быстрому чтению, которое в любом случае пригодиться в жизни, сообщила РИАМО детский писатель Кристина Кретова.

«Смысл в этом есть, потому что информация из 20 минут видео укладывается в 4 минуты текста. Я все время говорю детям, что даже если ты станешь водителем троллейбуса, инструкцию ты прочитаешь в 5 раз быстрее, чем твой коллега, который навык быстрого чтения не обрел. Кроме этого, чтение развивает воображение, речь, мышление, а главное — формирует любовь к знаниям и культуре», — сказала Кретова.

Она отметила, что у родителей часто возникают вопросы: с чего начать, чтобы увлечь ребенка книгами, какие жанры выбирать для малышей и подростков, как подобрать литературу, которая станет другом, советчиком и источником вдохновения.

Писатель подчеркнула, что важно начать читать как можно раньше.

«Мозг ребенка особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни. Чтение вслух с пеленок и совместное увлечение сказками создает прочную связь между родителями и детьми, развивает словарный запас, понимание структуры рассказа, а также социальные и эмоциональные навыки. Таким образом закладывается фундамент успешного обучения в школе и позитивного отношения к учебному процессу», — пояснила собеседница.

По ее словам, книги становятся для ребенка окном во взрослый мир — они дают возможность проживать чужие истории, понимать чувства и мотивы персонажей, учиться взаимодействовать с окружающими.

Как подобрать книги для младших детей (до 7 лет)

Для малышей особенно важен яркий визуальный ряд и доступный сюжет. Рекомендуется выбирать:

• Сказки и волшебные истории. Классические сказки (Пушкин, Перро, братья Гримм) и современные волшебные рассказы. Образный язык сказок помогает детям развивать фантазию.

• Книги с повторениями и рифмами. Такой текст легко запоминается, формирует ритм речи и навыки проговаривания.

• Картинки с элементами обучения. Книги с алфавитом, цифрами, простыми фактами — помогают перейти к осознанному чтению.

• Истории про животных и приключения. Они одни из самых любимых жанров малышей.

• Книги с интерактивными элементами. Подъемные окошки, ароматизированные страницы, бумажные элементы стимулируют интерес и внимание.

По мнению писателя, важно помнить: главное — не объем или уровень сложности, а удовольствие. Родители могут попросить ребенка рассказать, что он увидел на картинке, или придумать свой конец истории.

Книги и жанры для школьников от 7 до 12 лет

В этом возрасте начинается переход к более осознанному чтению, дети готовы к более длинным рассказам и жанровому разнообразию:

• Повести и фэнтези. Легкие для восприятия, но богатые миром и приключениями. Примеры: «Гарри Поттер», «Хранители сокровищ», «Хоббит».

• Приключенческие и детективные истории. Они развивают логику и внимание к деталям, стимулируют любознательность. Например, рассказы Агаты Кристи, «Дети капитана Гранта», рассказы про Шерлока Холмса для детей.

• Научно-популярная литература для детей. Мир космоса, животных, техники становится понятнее через яркие, красочные книги.

• Классическая литература для детей. Стихи и рассказы Крылова, Чуковского, Михалкова учат не только языку, но и нравственным ценностям.