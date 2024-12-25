Как в «Один дома»: Трамп-младший восхитился мемом с Зеленским

В Сети получил популярность новый мем с изображением главы киевского режима Владимира Зеленского в виде героя популярной рождественской комедии «Один дома». Репост сделал и прокомментировал сын Дональда Трампа, сообщает «Царьград» .

Дональд Трамп — младший сопроводил картинку смайликами, катающимися со смеху. На картинке изображен Зеленский, выпрашивающий доллары у лидера США.

«Не нужно выдавать желаемое за действительное. Нужно на вещи реально смотреть. Все ему дают. И чем мы дольше тянем с кардинальным решением, тем больше наших парней гибнет», — написали комментаторы к посту.

Кроме того, по мнению пользователей Сети, у мема есть и скрытый смысл: Зеленский постепенно теряет союзников и скоро останется в полном одиночестве.

Ранее старший Дональд Трамп заявил журналистам, что Америка с января намерена прекратить активное спонсирование Украины. Он во второй раз вступит в должность президента уже 20 января.