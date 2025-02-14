Как в фильме: девушка рассказала, как 16 лет дружила со своим будущим мужем

В Екатеринбурге развернулась удивительная романтическая история, напоминающая сюжет голливудского фильма «С любовью, Рози». Елена и Николай, друзья с юных лет, спустя много лет дружбы поняли, что разделяют чувства друг к другу, сообщает Life.ru .

Все началось в 2008 году на баскетбольной площадке. Сперва они не запомнили друг друга, но вскоре завязали переписку во «ВКонтакте», обменивались музыкой и гуляли. В то время ни у кого не было мыслей о любви и они считали свои отношения скорее братско-сестринскими.

Несмотря на то, что оба практиковали новые отношения, Елена и Николай всегда возвращались друг к другу, чему многие окружавшие их люди не верили. В их дружбе не было ничего романтичного: они никогда не целовались и соблюдали границы. Однажды Николай заявил шутливо, что не женится на Елене из-за ее аллергии на собак. Это только укрепляло их общение, основанное на доверии и поддержке.

Они стали ближе после трагических потерь — смерти обоих отцов. В 2024 году, Елена проводила Николая на службу и вручила ему бандану на память. Каждый из них уже имел свои отношения. Однако вскоре после разрыва Елена и Николай начали обмениваться сообщениями. В шутливой манере обсуждая свою судьбу, Елена неожиданно подняла вопрос о свадьбе. Каково же было ее удивление, когда Николай отправил ей скрин заявления в ЗАГС.

Опьяненная этим поворотом, она воскликнула в компании друзей, что кажется, она выходит замуж. В то время, когда Елена осознала, что возможно поторопилась, Николай уверенно поддержал ее решение. Эмоции переполняли, но они быстро начали подготовку к свадьбе, причем за несколько дней организовали все необходимое.

«Когда я у него спросила, что им двигало, когда он решился на такой шаг, он просто ответил: „Я давно об этом думал, но не говорил, потому что просто решил, что лучше ты будешь рядом хотя бы как подруга, чем я тебя потеряю насовсем“», — рассказала девушка.

Елена напомнила Николаю о его давней причине, по которой он не хотел на ней жениться — ее аллергии на собак. Николай, готовый пожертвовать этим, подарил ей кольцо и признался, что давно думал о своих чувствах к ней. Молодые люди волновались перед свадьбой, но в итоге все прошло даже лучше, чем ожидали, и их счастью были рады даже скептики.

В заключение Елена посоветовала тем, кто ищет любовь, прислушиваться к себе и не гоняться за счастьем, ведь оно может быть рядом.