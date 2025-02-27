Как в фильме-апокалипсисе: Некрасовка погрузилась в загадочный густой туман

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В четверг утром столичный район Некрасовка стал похож на место для съемок фильма-апокалипсиса — его заволокло загадочным плотным туманом, сообщает «МК: срочные новости» .

На видео, снятом из окна многоэтажки, видно, как туман полностью окутал улицы. Он настолько густой, что практически полностью скрывает и дороги, и деревья. Едва различимый свет фонарей рассеивается, создавая слабое свечение.

Если бы не звуки проезжающих машин, можно было бы подумать, что это кадры из постапокалиптического фильма.

В чем причина образования тумана, создавшего в районе мистическую атмосферу, неизвестно.