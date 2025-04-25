Как в Домодедово подготавливают фотографии ко Дню Победы

Их покажут в День 80-летия Победы 9 Мая на телеканале ТВ-Домодедово и на платформе Вконтакте. Процесс подготовки фото кропотливый. Необходимо убрать все дефекты, созданные временем.

«Все фотографии приходят в разном качестве. Некоторые приходят очень хорошие, в них нужно подправить только явные дефекты, а некоторые приходят в таком состоянии, что приходится прям восстанавливать, убирать царапины и тому подобное», — Максим Попцов волонтёр Домодедово.

Добровольцы уже приняли и обработали почти 500 фотографий. Фотографии присылают как жители Домодедово, так и других регионов, например, в коллекции теперь есть фото из Челябинска.

«Я считаю, это очень важно. Это сохранение памяти, культуры. Это развивает патриотизм, а патриотизм объединяет людей вокруг какой-то общей идеи», — сказала Анастасия Лысенко волонтер Домодедово.

Приём заявок на участие в акции проходит до 27 апреля. Для этого необходимо отправить на почту: BesmPolk@yandex.ru, отсканированную фотографию в формате .jpeg; фамилию, имя и отчество Героя; звания или подвиги; годы жизни. Если фото Героя есть только на бумажном носителе, его можно принести в учреждения культуры и молодежной политики. Сотрудники помогут их отсканировать и отправить организаторам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.