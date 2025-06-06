Как убили Круга: SHOT Crime опубликовал эксклюзивный выпуск

Криминальный видеоподкаст SHOT Crime опубликовал второй выпуск, посвященный ОПГ «Тверские волки» и убийству певца и композитора Михаила Круга.

Эпизод рассказывает о дружбе легендарного певца с вором в законе по кличке Саша Северов. Журналистам удалось шаг за шагом расследовать детали трагедии и восстановить версии следствия, которых с 2002 года появилось более 100.

Один из членов тверской преступной группировки, Александр Осипов по прозвищу Волк в 2012 году признался в причастности к убийству Круга: оно произошло 1 июля 2002 года.

Знакомая Круга Ирина Чикунова рассказала, что участники банды проникли в дом певца, чтобы похитить старинные и ценные иконы. Началась перестрелка, Круга ранили, он скончался на следующий день.

Тогда следствие рассматривало различные версии, среди которых было и заказное убийство. Падали подозрения и на супругу Круга Ирину, однако затем этот вариант официально исключили.