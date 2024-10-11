«Как-то не подходит»: глава Крыма раскритиковал термин «новые регионы России»

Аксенов: ЛДНР, Херсонщина и Запорожье — не новые, а исторические регионы России

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что термин «новые регионы России» необходимо перестать использовать. По его словам, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области — это не новые, а исторические регионы страны, и называть их нужно именно так, сообщает «Крым 24» .

«Хотел бы на старте обозначить ситуацию — слово „новые“ нам как-то не подходит. Исторические регионы», — сказал Аксенов.

По словам руководителя республики, раньше указанные земли входили в состав Российской империи, и люди там «всегда были наши». По его словам, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон всегда были историческими российскими территориями.

«От этой риторики — „новые“ — нужно уходить», — уверен Аксенов.