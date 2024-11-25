Как стать предпринимателями, рассказали студентам из Истры

Студенты Истринского профессионального колледжа — филиала ГГТУ приняли участие в семинаре на тему «Предпринимательство и самозанятость: пространство для свободного развития», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатором мероприятия выступили Центр занятости населения Московской области, Центр поддержки предпринимательства Московской области и ЦОПП МО.

Студенты узнали о возможностях в сфере предпринимательства, а также познакомились с аспектами финансовой и юридической грамотности. Подросткам рассказали о правилах создания и ведения бизнеса, как разработать собственные предпринимательские проекты, а также как попробовать себя в роли самозанятого.

Отдельное внимание было уделено вопросам льготного финансирования начинающих предпринимателей и государственной поддержке бизнеса. Ребятам рассказали о разных программах в этом направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.