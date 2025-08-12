сегодня в 19:04

Как спасти капусту от гусениц

Нашествие гусениц на капустную грядку — разрушительная опасность. «Общественная служба новостей» перечислила способы борьбы с вредителями.

Гусеницы питаются непосредственно листовой тканью капусты. Молодые, только что вылупившиеся особи часто начинают с того, что объедают мякоть с нижней стороны листьев.

Самый простой, абсолютно безопасный, но и самый трудоемкий метод — это регулярный ручной сбор гусениц и уничтожение их яйцекладок. Многие растения обладают выраженными инсектицидными или репеллентными свойствами. Например, хорош против гусениц настой полыни горькой.

Также один из самых эффективных методов борьбы с гусеницами — посадка растений-репеллентов.

Помимо этого, биопрепараты содержат живые культуры бактерий и грибов, или их природные токсины, специфичные для определенных групп вредителей. Препараты на основе аверсектинов, продуктов жизнедеятельности почвенных грибов, обладают контактно-кишечным действием.

Химические инсектициды — это крайняя мера, к которой стоит прибегать только при массированном нашествии вредителей, когда другие методы не дали желаемого результата.