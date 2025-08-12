Как спасти капусту от гусениц
Фото - © Сбор урожая капусты в Подмосковье/Медиасток.рф
Нашествие гусениц на капустную грядку — разрушительная опасность. «Общественная служба новостей»перечислила способы борьбы с вредителями.
Гусеницы питаются непосредственно листовой тканью капусты. Молодые, только что вылупившиеся особи часто начинают с того, что объедают мякоть с нижней стороны листьев.
Самый простой, абсолютно безопасный, но и самый трудоемкий метод — это регулярный ручной сбор гусениц и уничтожение их яйцекладок. Многие растения обладают выраженными инсектицидными или репеллентными свойствами. Например, хорош против гусениц настой полыни горькой.
Также один из самых эффективных методов борьбы с гусеницами — посадка растений-репеллентов.
Помимо этого, биопрепараты содержат живые культуры бактерий и грибов, или их природные токсины, специфичные для определенных групп вредителей. Препараты на основе аверсектинов, продуктов жизнедеятельности почвенных грибов, обладают контактно-кишечным действием.
Химические инсектициды — это крайняя мера, к которой стоит прибегать только при массированном нашествии вредителей, когда другие методы не дали желаемого результата.