Долгая укладка — результат не обильного нанесения укладочных средств, а следствие грамотно выбранной техники и учета особенностей самих волос. Даже при активном вечере с танцами, переменой обстановки и несколькими часами в компании прическа может оставаться аккуратной и естественной. Как сделать так, чтобы прическа продержалась весь корпоратив, сообщил РИАМО менеджер бьюти-линейки устройств TROUVER Ли Шэньхан.

Один из самых надежных вариантов — гладкие укладки, такие как низкий хвост или аккуратный пучок. Они выглядят элегантно и отлично держат форму, потому что пряди в них плотно собраны.

«Такую прическу лучше делать на слегка влажные волосы — так проще убрать торчащие пряди и получить гладкую, аккуратную поверхность. А после сбора хватит совсем чуть-чуть лака, чтобы укладка держалась весь вечер», — отметил Ли Шэньхан.

При укладке волос феном обязательно нужно завершить процесс холодным обдувом. После создания нужной формы горячим воздухом нужно переключить фен на холодный режим и подержать его на расстоянии 20–30 см от головы в течение 15–20 секунд. Холодный воздух «запечатывает» структуру волос в заданном положении, и укладка сохраняет четкость гораздо дольше без дополнительных средств.

Невидимки — простой и незаметный способ усилить фиксацию. Их можно использовать даже в распущенных прическах: например, чтобы закрепить прядь у виска, за ухом или вдоль линии роста волос.

«Достаточно добавить несколько невидимок в нужном месте — и прическа перестанет „съезжать“ или терять форму, особенно если вы много двигаетесь. Главное — подобрать их под цвет волос, чтобы они оставались незаметными», — подчеркивает эксперт.

Укладка для длинных волос

Для длинных волос отличным решением станут мягкие, естественные волны, созданные без термоинструментов. Их можно сделать как за пару часов до мероприятия, так и с вечера — просто заплести чистые, слегка влажные волосы в несколько кос. Чем тоньше косы, тем аккуратнее и равномернее получатся завитки. Если заплести их накануне и оставить на ночь, утром получатся легкие волны с естественной текстурой. Если времени мало — достаточно пары часов до выхода: пока вы занимаетесь макияжем или подбираете наряд, косы «запомнят» форму. После расплетения волосы легко распушатся в воздушные локоны, которые сохранят форму и подвижность весь вечер — без лака и утюжков.

Еще один простой, но действенный прием — использовать сухой шампунь до укладки. Он не только устраняет ощущение жирности, но и придает волосам легкую матовость и текстуру. Это особенно полезно, если вы не моете голову в день мероприятия.

«Стойкость укладки — не вопрос количества средств, а результат грамотного подхода. Следуя этим рекомендациям, вы сможете выглядеть безупречно от начала и до конца праздника — без тяжести в волосах и постоянных походов к зеркалу», — добавляет эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.