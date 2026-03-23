Как сдать ЕГЭ без репетитора: пошаговый разбор от педагога

Подготовиться к ЕГЭ без дополнительных занятий реально, если выстроить четкий план и работать со школой, сообщила РИАМО кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова.

«Если у семьи нет денег или бюджет настолько ограничен, что такое подорожание невозможно, то, конечно, можно подготовить ребенка к ЕГЭ и без репетиторов. Первое, что нужно сделать — поговорить с самим ребенком, понять, готов он или нет. Сейчас же постоянно идут тестовые срезы, и по ним видно, какой у него уровень, какие баллы он набирает. В течение года их готовят в школе, есть специальные тетради, сборники ОГЭ и ЕГЭ», — сказала Цветкова.

Второе — нужно пойти в школу к директору, к учителю и через разговор спокойно обсудить ситуацию: что делать, как выстроить подготовку. Важно именно проговорить это вместе.

«Сейчас задача — дать ребенку „спасательный круг“ в виде четкой, понятной инструкции. Пошаговой. Что конкретно делать каждый день: сколько заниматься, что решать, в каком объеме. Эту инструкцию можно найти в интернете или составить вместе с учителем», — рассказала педагог.

Цветкова отметила, что многое зависит от самого ребенка. Если уровень совсем слабый, то, скорее всего, это последствия более ранних упущений. И тогда без дополнительной помощи может быть сложно — либо репетитор, либо кто-то еще.

«И здесь важно не путать роли. Родитель — не учитель. Родитель не должен сидеть с ребенком и делать уроки. Это разные функции, смешивать их не стоит», — уточнила специалист.

