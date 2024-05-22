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Как помочь стране и людям: опубликован ESG-отчет за 2023 год

Социальная ответственность, поддержка населения, забота о сотрудниках, управление рисками, помощь искусственного интеллекта людям и государству, инициативы в образовании и здравоохранении, климатическая повестка, экологические аспекты — эти и другие темы освещены в ежегодном ESG-отчете Сбера за 2023 год, передает пресс-служба банка.

«Мы стараемся применять принципы устойчивого развития не только во всех направлениях работы, а на уровне каждого отдельного человека. Это касается и наших клиентов, и сотрудников, и жителей регионов, с которыми мы вместе проходим цифровую и ESG-трансформацию», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами и вносит вклад в развитие национальной и международной повестки устойчивого развития.

ESG для страны

125 млрд рублей — финансовая поддержка Сбера по проектам государственно-частного партнерства, благодаря которому будут построены больницы, поликлиники, школы, объекты по переработке твердых коммунальных отходов и другая социальная и городская инфраструктура.

Разработано 89 ESG-профилей субъектов РФ, сформирована региональная часть ESG-индекса городов и регионов совместно с ВЭБ.РФ.

Запущена собственная платформа сертификатов зеленой энергии.

Более 12 тыс. новых рабочих мест создано в стране.

ESG для человека и бизнеса

2,9 трлн рублей — объем портфеля ответственного финансирования, что в два раза больше результата 2022 года. В том числе 1,26 трлн рублей — новые выдачи кредитов по направлению ответственного финансирования, что превысило результаты 2022 года в 3,5 раза.

1,6 млрд рублей — выручка от реализации некредитных ESG-продуктов бизнесу, что в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом.

35 регионов сотрудничают со Сбером в области устойчивого развития, 70 ESG-проектов реализовано с субъектами РФ.

12,3 млрд рублей направила компания на благотворительность. Основные сферы: образование, здравоохранение, научные разработки, развитие детей и молодежи, соцзащита, инклюзивная среда и другое. На благотворительные цели также перечислено 407 млн бонусов СберСпасибо.

5,8 тыс. офисов Сбера доступны для маломобильных граждан, в 6 тыс. офисов и в приложении СберБанк Онлайн предлагается услуга дистанционного перевода на русский жестовый язык для людей с нарушениями слуха. В 43 тыс. банкоматов есть голосовое сопровождение.

ESG для Сбера

На 22% — снижение выбросов парниковых газов ПАО Сбербанк по Охвату 1 (прямые выбросы от источников компании) и 25% — по Охвату 2 (косвенные выбросы) относительно базового 2019 года.

26% образованных отходов банка переданы на переработку.

12% — доля энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в структуре потребления.

Сокращен расход используемых компанией ресурсов. Энергии — на 6%, воды — на 12% (относительно 2022 года).

На 44% сократили потребление бумаги по сравнению с 2020 годом.

Разработан индекс вовлеченности сотрудников Сберав ESG-повестку.

26 тыс. сотрудников Сбера занимаются волонтёрством и активно помогают проводить социально значимые и экологические проекты.

Ключевые цели ESG-стратегии Сбера до 2026 года

Выбор направлений развития до 2026 года обусловлен новыми стратегическими приоритетами и учитываетглобальные и российские тренды в области устойчивого развития.

• 3,4 трлн рублей — объём портфеля ответственного финансирования.

• 30% — снижение выбросов парниковых газов по Охвату 1 и 40% — по Охвату 2.

• Более 70 регионов сотрудничают со Сбером в области ESG-трансформации.

• 75% сотрудников вовлечены в ESG-повестку.

• 50 тыс. корпоративных волонтеров.

• Ноль хищений с корреспондентских счетов и ноль простоев из-за кибератак.