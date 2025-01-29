Как отличить друга от манипулятора и преступника в чате

В социальных сетях и мессенджерах встречаются провокаторы, которые могут склонять тебя к серьезным преступлениям. На сайте ЦИФРАтека.дети дали советы о том, как избежать атаки и распознать их приемы.

Главный инструмент провокаторов, чтобы завербовать ребенка в противозаконные организации, — социальные сети и популярные мессенджеры.

Как узнать в «новом знакомом» вербовщика?

— Он будет вести дружественную переписку;

— Будет хвалить и делать комплименты, поддерживать и показывать заботу;

— Будет интересоваться личностью ребенка и его жизненными проблемами;

— Будет внушать, что зовет вступить в некое «тайное сообщество» и убеждать, что ребенок избранный.

Вербовщик может без всяких идеологических тем предложить деньги за определенные действия, например, бросить горящую бутылку в учреждение или перевезти запрещенные части взрывчатых веществ и т. д.

Если вербовщику не удается склонить ребенка к совершению преступлений на идеологической основе или за деньги, он может попытаться запугать «слитыми» фотографиями и перепиской.

Чтобы не привлекать к себе внимание вербовщиков в сети:

— Не публиковать на своих страницах в соцсетях и мессенджерах информацию о том, где ты живешь, учишься и работаешь, свои личные данные и данные родителей и родственников.

Ограничить доступ к личным фотографиям и записям, оставив доступ только для хорошо знакомых людей.

— Не вступать в переписку с незнакомыми людьми, особенно настороженно относиться к тем, кто проявляет чрезмерную активность и интерес к тебе и предлагает легкий и быстрый способ заработка за короткое время.

— Не отправлять фото своих документов, не записывать и не отправлять видеообращения по просьбе собеседника.

— Отвечать отрицательно на любое предложение о легком заработке или решении твоих проблем и заверши переписку.

— Добавить собеседника в «черный список» и сообщить об этом родителям.