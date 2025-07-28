Пенсионеры Коломны узнали, как не стать жертвой мошенников

Участники клуба «Активное долголетие» с помощником коломенского городского прокурора Сергеем Жигловым обсудили вопросы кибербезопасности и цифрового мошенничества, передает пресс-служба прокуратуры.

В том числе подделку данных с помощью нейросетей, фишинговые сайты, психологическое давление и обман с участием дропперов — посредников, через которых проходят незаконные переводы.

"Самое важное — не поддаться, не реагировать и вовремя завершить разговор. Осторожность — это лучший щит в цифровом мире", — объяснил Жиглов.