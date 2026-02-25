Психотерапевт Мартынов: если подавленность затягивается, изучите свою жизнь

Периодически каждый может испытывать подавленность и чувствовать себя несчастным. Когда человек погружен в негативные чувства, он теряет интерес к жизни и игнорирует положительные обстоятельства. Это состояние может накапливаться, формируя пессимистичный взгляд на жизнь, который давит на человека, как тяжелая плита, рассказал РИАМО основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ), психотерапевт Сергей Мартынов.

При этом причины таких чувств могут быть разнообразными:

• неудовлетворенность своей жизнью: сложности на пути к целям или длительное отсутствие исполнения мечты;

• слабое здоровье: физическое состояние напрямую влияет на эмоциональный фон;

• хронический стресс: проблемы на работе или в семье;

• образ жизни: несбалансированное питание, нарушения режима сна и бодрствования, отсутствие активности и позитивных эмоций негативно сказываются на психосоматическом состоянии;

• отсутствие общения с близкими, которое приводит к чувству одиночества.

Что нужно делать

«Важно осознать свое состояние, признать серьезность проблемы до того, как оно переросло в клиническую депрессию. Периоды подавленности и разочарования — это естественные процессы, через которые проходит большинство из нас. Обычно они длятся недолго и заканчиваются, когда мы переключаем внимание на новые интересы и события. Если же подавленное состояние затягивается, стоит внимательно изучить сферы своей жизни, которые способствуют возникновению тяжелых чувств», — отметил психотерапевт.

Можно задать себе вопрос: «Могу ли я что-то изменить в этой ситуации?»

Простые примеры:

• Если вы потеряли интерес к работе, возможно за этим стоит выгорание. Если вы руководитель, стоит делегировать некоторые обязанности, если исполнитель — стараться брать чуть меньше ответственности на себя.

• Если у вас плохие отношения с коллегами, задумайтесь: действительно ли проблема в них, может быть, вы делаете что-то не так, и, проявив больше тепла и участия, вы получите понимание и поддержку с их стороны.

• Если вы считаете свою зарплату низкой и боитесь поговорить с руководителем, тогда стоит подготовить аргументы для обсуждения повышения.

«Необходимо провести анализ всех сфер вашей жизни. Если какие-то негативные аспекты исправить уже невозможно, то поработайте над их принятием, и ищите новые возможности для реализации, учитывая прошлые ошибки», — объяснил Мартынов.

Как изменить свое состояние

Первые шаги к изменению негативного состояния могут показаться небольшими, но если делать их регулярно, результат приятно удивит:

• забота о себе: стараться пораньше ложиться спать, и выключать свои гаджеты за час до сна, придерживаться сбалансированного питания и не забывать отдыхать;

• физическая активность: добавить в свою жизнь регулярные занятия спортом и прогулки — это повысит уровень эндорфинов и энергии;

• общение с близкими: поддержка родных может стать дополнительной опорой;

• поиск новых увлечений и хобби: это поможет сместить фокус внимания на позитивные моменты в жизни;

• принятие негативных эмоций: не избегать их, а замечать и стараться перенаправлять внимание на положительные события.

«Если вам не удается справиться с затяжным состоянием подавленности самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к квалифицированному психологу. Он поможет выявить причины вашего состояния, более глубоко проработать проблемы, с которыми вы столкнулись. Не откладывайте заботу о своем психическом здоровье на потом — чем раньше вы начнете, тем скорее ваша жизнь станет снова интересной и радостной», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.