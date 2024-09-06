«Как будто сама рожала»: Бузова навестила родившую четвертого ребенка Погребняк
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Бывшая жена известного футболиста Павла Погребняка Мария родила четвертого ребенка. Крестной матерью малыша стала певица и телеведущая Ольга Бузова, сообщает РЕН ТВ.
Исполнительница навестила свою подругу в больнице практически сразу после появления на свет младенца. Артистка призналась, что сильно переживала за Марию.
«У меня было такое ощущение, что я сама рожала», — поделилась Бузова на своей странице в соцсети.
В конце августа стало известно, что беременная Мария Погребняк узаконила отношения с бизнесменом Игорем Головинским и отказалась от фамилии бывшего супруга. У экс-возлюбленных есть трое общих сыновей: Артем, Павел и Алексей.
Ранее Бузова выступила в коротком платье на фоне обсуждений о возможной беременности, на которую сама же и намекнула.