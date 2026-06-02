«Как армянин, поддерживаю ВСУ и РДК*»: волгоградец получил 5 лет за комментарий

В Волгограде 32-летнего мужчину приговорили к 5 годам колонии за комментарии в соцсетях. Он написал: «как армянин, поддерживает ВСУ и РДК*», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В Telegram-канале лидера РДК* Дениса Капустина** Тигран А. оставил несколько комментариев, в которых содержались признаки оправдания террористической деятельности запрещенных террористических организаций.

«Я как Армянин говорю! Я поддерживаю РДК*, ЛСР* и ВСУ<…> Не нужно на кремлевских передачах, где показали армян… Плохо относиться к нам!», — написал мужчина.

Помимо этого, 1 января текущего года Тигран написал в TG-канале Капустина** еще один комментарий: «Всех с Новым годом! Слава Украине!*** Слава РДК*! Слава Армении!».

Южный окружной военный суд признал Тиграна А. виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет») и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Суд избрал обвиняемому меру наказания в виде пяти лет в исправительной колонии общего режима.

* Организации внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещены в РФ.

** Физлицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

*** Лозунг признан экстремистским и внесен в соответствующий перечень в РФ.

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