Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреале по просьбе модератора
Глава евродипломатии Кая Каллас не согласилась покинуть публичное обсуждение в Монреальском университете, когда модератор сообщил, что ей пора уходить, сообщает «Царьград».
Каллас участвовала в дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд в рамках саммита Евросоюза и Канады. Мероприятие проходит в Монреале с 29 по 30 октября.
Спустя 40 минут разговора модератор, политолог Фредерик Меран, сообщил, что участницам нужно уйти через пять минут из-за плотного графика. Каллас удивилась и отказалась, вызвав смех аудитории.
«Мне сообщают, что вам нужно уйти сейчас», — заметил Меран.
Каллас посмотрела на наручные часы и обратилась к Ананд, которая также выглядела озадаченной. Канадский министр указала на таймер перед участниками: он показывал еще 20 минут. Каллас поддержала ее, повторив эту информацию.
В итоге Меран прекратил попытки завершить обсуждение и предложил слушателям задать вопросы.
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