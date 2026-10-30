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Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреале по просьбе модератора

Глава евродипломатии Кая Каллас не согласилась покинуть публичное обсуждение в Монреальском университете, когда модератор сообщил, что ей пора уходить, сообщает «Царьград» .

Каллас участвовала в дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд в рамках саммита Евросоюза и Канады. Мероприятие проходит в Монреале с 29 по 30 октября.

Спустя 40 минут разговора модератор, политолог Фредерик Меран, сообщил, что участницам нужно уйти через пять минут из-за плотного графика. Каллас удивилась и отказалась, вызвав смех аудитории.

«Мне сообщают, что вам нужно уйти сейчас», — заметил Меран.

Каллас посмотрела на наручные часы и обратилась к Ананд, которая также выглядела озадаченной. Канадский министр указала на таймер перед участниками: он показывал еще 20 минут. Каллас поддержала ее, повторив эту информацию.

В итоге Меран прекратил попытки завершить обсуждение и предложил слушателям задать вопросы.

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