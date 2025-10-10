Кадыров разыгрывает 10 iPhone среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пообещал разыграть 10 iPhone 17 среди тех, кто выберет «Грозный-Сити» в голосовании на сайте Центробанка за дизайн оборотной стороны 500-рублевой купюры.

Кадыров призвал каждого подписчика голосовать за «Грозный-Сити» на сайте ЦБ РФ по четыре раза: с авторизацией через «ВКонтакте», «Одноклассники», электронную почту и «Госуслуги». Победителя глава региона пообещал определить рандомным способом.

«Сделайте 4 скриншота подтверждения голосования. Голосовать нужно со всех 4 платформ („ВКонтакте“, „Одноклассники“, электронная почта и „Госуслуги“)», — указано у Кадырова в публикации.

На то, чтобы угодить на лицевую сторону 500-рублевой купюры, претендуют 6 объектов в Северо-Кавказском федеральном округе. Речь идет об Академической (Елизаветинской) галерее, беседке «Эолова арфа», горе Бештау, горе Машук, Лермонтовской галерее, скульптурном изображении орла, терзающем змею, на горе Горячей в Пятигорске Ставропольского края.

За возможность быть нанесенным на оборотной стороне 500-рублей купюры борются 16 объектов в СКФО. Россияне могут проголосовать за башенные комплексы Вовнушки, Эрзи в Ингушетии, Большой азимутальный телескоп в Нижнем Архызе в КЧР, гору Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай в КЧР, «Грозный-Сити» в Грозном в Чеченской Республике, Дербентскую крепость в Дагестане, Картинную галерею в Черкесске в КЧР, Нарзанную галерею в Кисловодске в Ставропольском крае, Национальную библиотеку Чеченской Республики им. А. А. Айдамирова в Грозном, памятник Матери в Магазе в Ингушетии, Северо-Кавказскую государственную филармонию им. В. И. Сафанова в Кисловодске в Ставрополье, скульптуру «Фатима, держащая солнце» во Владикавказе, Республике Северной Осетии — Алания, Художественный музей им. Махарбека Туганова во Владикавказе, Чегемские водопады в КБР, Чиркейскую ГЭС в Дагестане.

В голосовании на оборотной стороне пока есть три фаворита. По состоянию на 10 октября первое место со 718,5 тыс. голосов занимает гора Эльбрус. Второе — «Грозный-Сити» со 706,2 тыс. голосов, а на третьем — Дербентская крепость. За нее проголосовали 108,6 тыс. человек.

Голосование закончится 14 октября в 12:00.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.