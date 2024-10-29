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Кадыров поручил всем чеченским командирам в зоне СВО не брать пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил всем чеченским командирам в зоне СВО не брать пленных военнослужащих ВСУ на фоне атаки по территории Российского университета спецназа в Гудермесе, сообщает Baza .

Комментируя налет украинского беспилотника, Кадыров пообещал ответные меры. По его словам, противников в ближайшем будущем ждет «возмездие».

«Ответная мера будет обязательно — чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы уничтожим», — заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что дал приказ всем своим командирам, которые находятся в зоне СВО, не брать в плен военнослужащих ВСУ, а «уничтожать и усилить борьбу на 100%».

Утром 29 октября дрон атаковал территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате произошел пожар, который удалось потушить. К счастью, во время атаки никто не пострадал.