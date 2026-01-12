Кадыров поручил усилить противодействие ложным новостям о своем здоровье

Глава Чечни опроверг слухи о тяжелой болезни и призвал бороться с фейками

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с видеообращением, в котором опроверг распространяемые в интернете слухи о своем якобы критическом состоянии здоровья.

Он назвал эту информацию «проплаченной» и выразил удивление тем, что ей верят, несмотря на его регулярные публичные появления.

На опубликованном в Telegram-канале видео Кадыров заявил, что ему приписывают отказ почек, госпитализацию и вызов врачей из Москвы. Он подчеркнул, что продолжает работать в штатном режиме.

Глава республики поручил исполняющему обязанности вице-премьера — министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву усилить работу по противодействию распространению ложной информации в сети.