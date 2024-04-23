Кадыров опубликовал видео с тренировки на фоне слухов о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров после слухов о болезни опубликовал видеозапись из тренажерного зала. Там он активно тренировался вместе с товарищами.

Кадыров показал кадры в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Глава Чечни рассказал, что у него был насыщенный день, который завершился позитивом и тренировками. Он подчеркнул, что физическая нагрузка по вечерам — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией.

«Помните, забота о здоровье — это инвестиция в будущее, а постоянство и упорство приведут вас к успеху как в спорте, так и в жизни», — написал Кадыров.

Он отметил, что занятия с товарищами намного интереснее, а соревновательный дух заставляет выкладываться по полной. Глава Чечни посоветовал всем избавляться от напряжения с помощью спорта. На опубликованных кадрах он часто шутит, смеется и находится в приподнятом настроении.

Ранее в Сети появились слухи, что еще в 2019 году Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы». По информации СМИ, с тех пор его состояние ухудшилось. Минимум 2 раза в год чеченский лидер проходит лечение в ЦКБ Управделами президента.