Кадровый центр Подмосковья проведет ярмарку трудоустройства в онлайн-формате

42 передовых предприятия и учреждения Московской области представят вакансии на онлайн-ярмарку. Среди них такие известные организации как Ступинский химический завод, «Ратеп-инновация», Мострансавто, НПО «ЛУЧ», Тепличный комплекс «Подмосковье», а также крупные медицинские и образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Потребность в специалистах сейчас особенно велика, поэтому предложения от работодателей самые заманчивые. Многие компании предлагают не только достойную заработную плату, но и солидный соцпакет, единовременные выплаты, предоставляют жилье или компенсируют его найм. Участники онлайн-ярмарки получат возможность ознакомиться с предложениями, сравнить условия и сразу же пройти первичное собеседование с рекрутером в отдельном онлайн-кабинете. И все это — не выходя из дома.

«Предложения действительно очень достойные. Так, Ступинская клиническая больница предоставляет служебное жилье в новом доме с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы в учреждении, подъемные в сумме 500 000 от администрации городского округа при переезде из другого региона РФ, помощь в получении мест в детских садах города, возможность получения земельного участка, участия в программе „Земский доктор“. Это не единичный пример. Подмосковье — один из самых активно развивающихся регионов. Он нуждается в новых специалистах и готов достойно вознаграждать их за работу», — сообщает пресс-служба Кадрового центра Подмосковья.

По результатам 2023 года Московская область замыкает тройку лидеров по ситуации на рынке труда. Соответствующий рейтинг был опубликован в сентябре 2024 года ( https://ria.ru/20240909/roynok_truda-1971494586.html ).

В регионе отмечены высокий уровень социально-экономического развития, низкая безработица, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда.

Онлайн-ярмарка трудоустройства на предприятия Подмосковья состоится 31 октября с 10:00 до 13:00. Принять участие можно, подключившись по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/87376412887879.

Трансляция также будет идти в социальных сетях Кадрового центра Подмосковья: https://t.me/cznpodmoscow и https://vk.com/cznpodmoscow.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.