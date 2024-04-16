Кадровый потенциал Подмосковья представили на выставке «Россия» на ВДНХ

16 апреля на международной-выставке форуме «Россия» на ВДНХ прошел день национальных приоритетов «Кадры», где рассмотрели ключевые вызовы современного рынка труда, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.

Спикерами пленарной сессии стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Московскую область на мероприятии представила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Татьяна Голикова рассказала о молодежной занятости, о развитии образовательных программ, а также о подготовке кадров под запросы работодателей.

«Наибольшая потребность в кадрах прогнозируется на обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении, здравоохранении и социальном обслуживании, научной и исследовательской деятельности и IT», — отметила она.

В рамках мероприятия высокой награды удостоена 7-летняя Аня из подмосковного Подольска. Ранее она на Фестивале профессий «Ученые будущего» на выставке «Россия» представила свой проект под названием «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологиях». Она рассказала о том, как с помощью генной инженерии можно улучшить свойства растений.

Людмила Болатаева презентовала стенд Московской области на выставке «Россия» спикерам пленарной сессии. В этот день свои проекты на стенде показали молодые люди, которые представили передовые достижения Московской области в разных сферах экономики.

«Сегодня на стенде мы показали научные разработки трех подмосковных образовательных учреждений. Ребята, которые реализовали проекты рассказали о сути своей разработки, о самом процессе и, конечно, опыте. А самое важное, что мы смогли презентовать нашу программу по профориентации жителей региона», — сообщила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в рамках презентации стенда, Центр занятости населения Подмосковья представил проект «Школа профориентации для родителей», который был реализован в 2023 году и уже помог многим выпускникам выбрать будущую профессию.

Студенты Коломенского аграрного колледжа смогли в короткие сроки вырастить семена картофеля чистого, не генно — модифицированного и масштабировать эту работу. Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана разработали беспилотный авиационный комплекс для аэрофотосъемки и доставки малогабаритных грузов. Ребята Физтех-колледжа из Долгопрудного представили 3D принтер, который собран студентами, но не уступает заводским аналогам, которые намного дороже его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.