«Кадровый голод» в психдиспансерах и на почте решают при помощи «срочников»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, как в регионе решают проблему с дефицитом кадров на Почте России и в психдиспансерах. Нехватку кадров компенсировали «срочниками», проходящими альтернативную гражданскую службу (АГС), сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Я даже убеждаю военных, ведь мы их отправляем тоже на нужные участки. Вы видите, как у нас случилось, с почтой, я жалобы все читаю. Очень у нас сложно. И почтальонов не хватает, и сортировщиков на почте, и каких-то экспедиторов — всех не хватает», — поделилась омбудсмен.

На альтернативную службу могут рассчитывать ряд категорий молодых людей, в том числе пацифисты и верующие — те, кому брать в руки оружие не позволяют убеждения.

Осенний призыв в России традиционно стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. В зону специальной военной операции срочников альтернативной службы с Урала отправлять не намерены, заявила Мерзлякова.

Призыву на срочную службу в России подлежат мужчины в возрасте 18-30 лет.