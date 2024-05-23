Кадровик Минобороны Кузнецов: 100 млн рублей я заработал честным трудом

Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов рассказал в суде, что у него есть заболевания, заработанные во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также он заявил, что 100 млн рублей, найденные во время обысков, заработал честным трудом, сообщает Mash .

В суде в четверг обжаловали меру пресечения задержанному. Адвокаты просили отпустить его под домашний арест. Генерал отказался от одного из защитников.

Также Кузнецов пожаловался на плохое здоровье и на работу в последние 4 года без отпусков. Он отметил, не сможет скрыться, так как его счета арестованы, а загранпаспорт лежит в отделе кадров министерства.

Следователи считают необходимым оставить Кузнецова под арестом, так как он может сбежать или повлиять на свидетелей. В результате военный суд оставил главного кадровика Минобороны в СИЗО.

Генерал-лейтенанта задержали 14 мая по подозрению во взятке в особо крупном размере. По данным следствия, бизнесмен Лева Мартиросян передал жене военного трехэтажное здание в Краснодаре в обмен на господряды по размещению обучающихся военнослужащих ВС РФ. Объект недвижимости, в котором разместили гостиницу и торговую точку, оценили в 20–30 млн рублей.