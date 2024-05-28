Кадеты из Солнечногорска победили во Всероссийском слете в Северной Осетии

Он проходил с 12 по 18 мая во Владикавказе. В слете приняли участие кадеты из Солнечногорска, Камчатского края, Кирова, Оренбургской области, Пермского края, Мурманской области, Тамбова, Северной Осетии и других регионов нашей страны.

Ребята участвовали в военно-практических играх, сдавали нормы ГТО, писали олимпиады, соревновались в шахматах, участвовали в конкурсе «Строя и песни», демонстрировали подготовленные заранее творческие выступления. По итогам слета кадеты Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева стали абсолютными победителями и забрали кубок за первое место.

«Помимо соревнований, ребята побывали во многих памятных местах. Возлагали цветы к мемориалам Воинской славы и побывали в школе Беслана. Ребята остались под впечатлением, они видели этот спортивный зал, где произошла трагедия. Хоть это было и очень тяжело, но я считаю, что ребята должны знать и в своей жизни не допускать повторения таких трагедий» Владимир Красин директор Радумльского кадетского корпуса имени Василия Татищева

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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