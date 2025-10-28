Кадеты из Раменского узнали о работе Росгвардии

Масштабная акция под названием «Один день с Росгвардией» прошла в городском округе Мытищи. Ее организовали специально для учащихся общеобразовательных школ, включая кадетов из специализированных учебных заведений. Мероприятие привлекло более 700 школьников Подмосковья, среди которых были кадеты из Раменского кадетского класса при школе № 21, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам продемонстрировали современную технику, находящуюся на вооружении Росгвардии. Учащиеся получили возможность не только ознакомиться с внешним видом и характеристиками служебных автомобилей вневедомственной охраны, но и фактически управлять ими. Кроме того, школьникам была предоставлена возможность исследовать бронированный транспорт, используемый специальными отрядами быстрого реагирования (СОБР), что позволило им получить представление о тактико-технических характеристиках этих транспортных средств. Также в ходе мероприятия школьникам показали работу специальных сигналов, используемых для обеспечения оперативной связи и координации действий подразделений Росгвардии.

В ходе инструктажа участники мероприятия узнали особенности реагирования нарядов на сообщения о чрезвычайных происшествиях и срабатывания тревожной сигнализации. В частности, бойцы СОБР «Гюрза» продемонстрировали подрастающему поколению широкий спектр боевых приемов, акробатических элементов и тактических действий, применяемых при задержании условных преступников на транспорте. Ребят впечатлили элементы оперативного задержания, использования специального оборудования и тактических маневров.

После в фойе ДК «Яуза» состоялось открытие экспозиции, посвященной демонстрации вооружения и специальной техники, применяемой в деятельности подразделений специального назначения. Участники акции «Один день с Росгвардией» ознакомились с широким спектром образцов, включая стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, а также транспортные средства повышенной проходимости. Особое внимание уделили интерактивным элементам экспозиции: дети с энтузиазмом примеряли экипировку и участвовали в сборке и разборке учебного оружия.

Кроме того, росгвардейцы показали ребятам беспилотные летательные аппараты, детально описав их функциональные возможности и принципы работы, что способствовало популяризации современных технологий безопасности в обеспечении национальной безопасности.

Кульминацией встречи стал концерт рок-группы «Взвод», являющейся частью ансамбля песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского (ОДОН). Музыканты исполнили как авторские композиции, так и популярные хиты, что вызвало бурный восторг у аудитории и создало атмосферу патриотизма и гордости за достижения отечественных вооруженных сил.

Выставка-форум «Один день с Росгвардией» представляет собой комплексный проект, направленный на ознакомление молодежи с профессиональной деятельностью в сфере обеспечения правопорядка. «Это мероприятие предоставило уникальную возможность нашим кадетам ознакомиться с функциональными аспектами и спецификой работы сотрудников Росгвардии», — подчеркнула специалист по вооружению Раменского отдела вневедомственной охраны — филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области», старший лейтенант полиции Александра Чермашенцева. Она вместе с коллегами является куратором кадетского класса в Раменской школе № 21 и активно участвует в патриотическом воспитании молодежи.