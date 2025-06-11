Кадеты из Подмосковья приступили к летной практике на аэродроме Дракино

Кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина приступили к летной практике на аэродроме Дракино городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

До начала полетов будущие пилоты прошли теоретическую подготовку, сдали зачеты и выполнили прыжки с парашютом. Теперь их ждет новый этап — практика в небе на легком самолете Eurostar под руководством опытных летчиков-инструкторов.

Летную практику пройдут 60 кадетов в течение четырех смен по 15 человек. Каждый кадет налетает не менее восьми с половиной часов, выполнит полеты по кругу, в зону, по маршруту и зачетный вылет.

«Возможность пройти летную практику — это мотивация к дальнейшему развитию и важный шаг на пути к профессиональному становлению. Поддержка таких программ — приоритетная задача региона, ведь за этими кадетами стоит будущее отечественной авиации», — отметили в пресс-службе ведомства.

По завершении программы всем участникам будет выдана летная характеристика с оценкой первоначальных навыков пилотирования.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.