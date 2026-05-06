Кадеты из Наро-Фоминска выступили на концерте «Песни Победы»

Кадеты Апрелевской школы №3 приняли участие в записи телевизионного концерта «Песни Победы», которая прошла в зале «Москва» и была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Телеверсию концерта покажут 9 мая на канале «Россия 1», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники школы стали участниками акции «Бессмертный полк» под песню Олега Газманова. Подготовке предшествовали продолжительные репетиции, чтобы добиться слаженного и выразительного выступления. По словам организаторов, по залу словно «текла река „Бессмертного полка“», создавая особую атмосферу памяти и единства.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На одной сцене выступили народные артисты России Сергей Безруков, Александр Буйнов, Екатерина Гусева, Лев Лещенко и группа «Любэ».

В их исполнении прозвучали известные песни военных лет, ставшие символами народной памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.