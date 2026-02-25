Кадеты из Красногорска заняли третье место на Кубке Подмосковья

Кадеты из Красногорска завоевали бронзу на первом Кубке регионального отделения «Юнармии» Московской области по огневой подготовке. Соревнования прошли 24 февраля в универсальном спортивном центре «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали 40 лучших юнармейских и военно-патриотических отрядов из муниципалитетов Подмосковья и Калужской области. Состязания посвятили Дню защитника Отечества. Городской округ Красногорск представила команда «Выстрел», в которую вошли кадеты 9–10 классов Нахабинского лицея №1.

Программа включала девять испытаний. Участники прошли теоретическую викторину по тактико-техническим характеристикам стрелкового оружия, выполнили неполную разборку и сборку автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжали магазин 30 учебными патронами и стреляли в интерактивном лазерном тире «Рубин».

Финальным этапом стал «Биатлон» в формате эстафеты с огневым рубежом и штрафными кругами, а также тактическая стрельба с преодолением полосы препятствий. По итогам соревнований команда из Красногорска заняла третье место. Призеров наградили кубками и грамотами.

Организатором турнира выступил штаб регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.