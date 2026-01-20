Кадеты из Красногорска выступили на чемпионате Юнармии по настольным играм в Ленинском округе

Кадеты 10К и 6П классов лицея №1 поселка Нахабино Красногорска приняли участие в открытом чемпионате Юнармии по интеллектуальным настольным играм, который прошел 18 января в Ленинском округе и собрал команды из Московской и Калужской областей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие было приурочено к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Участников ждали интеллектуальный турнир по истории и культуре, а также спортивные испытания, включавшие нормативы общей физической и военно-прикладной подготовки.

Кадеты из Красногорска показали хорошие результаты. Особенно отличились учащиеся 6П класса, которые были самыми младшими среди всех участников, но смогли стать лучшими во многих конкурсах.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки юнармейцев и кадетов, а также их активное участие в патриотических мероприятиях.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.