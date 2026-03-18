Кадеты из Красногорска посетили Совет Федерации

Учащиеся кадетского 6П класса Нахабинского лицея №1 побывали на экскурсии в Совете Федерации и узнали о работе российского парламента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кадеты посетили Совет Федерации Федерального Собрания РФ, где им рассказали об истории становления российского парламентаризма и роли верхней палаты в современной системе власти. Школьники познакомились со структурой органов власти, узнали, как работают сенаторы, формируются комитеты и принимаются законы.

Подобные встречи позволяют ученикам дополнить знания по обществознанию практическими примерами и увидеть, как функционируют государственные институты. Понимание основ государственного устройства помогает формировать гражданскую позицию и ответственность.

Кадетские классы военно-инженерной направленности работают в Нахабинском лицее №1 с 2019 года. Помимо общеобразовательных предметов, учащиеся изучают строевую подготовку, прикладную информатику и военную историю, занимаются бальными танцами. Занятия проводят офицеры академии имени Карбышева, с которой у лицея заключено соглашение о сотрудничестве.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.