Химки на областном конкурсе «Сыны Отечества» представили команды школ «Лига Первых», № 8 имени Матвеева и школы-интерната «Кадетский корпус». Участники соревновались в физической подготовке, меткости, эрудиции и умении действовать в команде.

Команды «Альянс» школы «Лига Первых» завоевали первые места в командной и личной стрельбе из пневматической винтовки. Среди победителей — Тимофей Бруженяк и Илья Мустафин, отличившийся в личном зачете. Младшая команда заняла второе место в определении азимутов, средняя — в челночном беге, старшая — в тактической медицине.

Команда «Антитеррор» школы № 8 имени Матвеева получила второе место в метании мяча и третьи места в личной стрельбе и командной тактической медицине. «Кадетское братство» школы-интерната «Кадетский корпус» победило в блиц-опросе, заняло второе место в исторической викторине и третье — в командной стрельбе.

«В Химках мы уделяем особое внимание развитию кадетского движения, патриотическому воспитанию молодежи и созданию условий для самореализации каждого ребенка», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Результаты кадетов стали итогом системной работы педагогов и подготовки, которая выходит за рамки отдельных тренировок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.