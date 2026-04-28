Кадеты из Фрязина поучаствовали в военно-патриотическом форуме в Подмосковье

Военно-патриотический форум «НВП» прошел 25 апреля в учебно-методическом центре «Авангард» в парке «Патриот». В мероприятии участвовали представители Кадетской школы-интерната имени А. И. Покрышкина из Фрязина, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум объединил педагогов, руководителей военно-патриотических клубов и представителей родительской общественности со всего региона. Основными темами стали возрождение начальной военной подготовки в школах, внедрение современных технологий в образовательный процесс и использование опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Кадетскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина представили советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководитель клуба «Доблесть» Олег Рубанов и председатель родительского комитета Павел Бражников.

Для участников подготовили пленарное заседание, концерт артистов Театра Российской армии, показательные выступления бойцов 45-й отдельной гвардейской бригады, лекцию по тактической медицине, мастер-классы по начальной военной подготовке и соревнования по лазертагу.

В школе отметили, что полученные на форуме практики планируют внедрить в работу клуба «Доблесть» и использовать при реализации регионального компонента проекта «Разговоры о важном».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.