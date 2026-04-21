Кадеты из Богородского округа взяли бронзу на этапе в Люберцах

Кадеты Центра образования № 21 из Богородского округа 18 апреля завоевали бронзу на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок» в Люберцах. В соревнованиях участвовала 21 команда из муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» прошел на базе кадетской школы в Люберцах. Богородский округ представили учащиеся Ногинского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Б. В. Громова — Анастасия Пересадько и Светаслав Шишкин, ставшие победителями муниципального этапа.

Программа включала спортивные состязания, творческий конкурс и военно-прикладные дисциплины. Участники соревновались в личном и командном зачетах.

Анастасия Пересадько завоевала бронзу в двух дисциплинах — разборке и сборке АК-74 с результатом 34 секунды и в отжиманиях. Светаслав Шишкин показал лучший результат в метании гранаты — 35 метров. В общекомандном зачете кадеты из Богородского округа заняли третье место.

«Мы много занимались. Когда узнали, что будем принимать участие в соревнованиях, очень обрадовались. Настрой у нашей команды боевой, как всегда. Мы рады, что вышли на этот этап», — поделились ребята.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.