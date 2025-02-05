Качество мобильной связи улучшили в Детском клиническом центре имени Рошаля

В ДКЦ им. Л. М. Рошаля, расположенном в подмосковном Красногорске, обеспечили мобильную связь. Благодаря телеком-оборудованию пациенты, их родители, посетители и сотрудники нового детского медицинского учреждения России могут звонить и пользоваться мобильным интернетом, сообщает пресс-служба МТС.

Детский клинический центр имени Рошаля — ведущее учреждение детского здравоохранения в Подмосковье, которое принимает на лечение детей из всех регионов страны.

Для обеспечения нового 8-этажного здания площадью 114 тыс. кв. м связью специалисты компании установили внутри него оборудование с поддержкой стандартов 2G и 4G и технологии MIMO 2×2. Это решение обеспечивает равномерное покрытие на всех этажах 4 корпусов и подземной парковке. Средняя скорость интернета достигает 100 Мбит/с.

Директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков отметил, что в современных условиях быстрый интернет и стабильная голосовая связь являются важными слагаемыми в процессе лечения и реабилитации. Медикам они помогают решать профессиональные задачи, а пациентам, их родным и близким оставаться на связи и с пользой проводить время.

Ранее компания улучшила качество связи в ряде медицинских центров Москвы федерального значения; Морозовская детская городская клиническая больница, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, МКНЦ имени А. С. Логинова.