Кабмин увеличил доступность бесплатных социальных услуг для россиян

Теперь при оценке нуждаемости из учета будут исключены доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях.

Также не будут рассматриваться средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, средства материнского капитала, налоговые вычеты, выплаты по уходу.

Изменен и состав семьи при расчете ее среднедушевого дохода. Так, учитываться будут только супруги, их несовершеннолетние дети и обучающиеся очно дети до 23 лет, сказано в документе.