Кабмин увеличил доступность бесплатных социальных услуг для россиян
В правительстве России изменили оценку нуждаемости граждан
В правительстве России изменили оценку нуждаемости граждан, исключив ряд доходов, сообщила пресс-служба Минтруда России, опубликовав документ на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь при оценке нуждаемости из учета будут исключены доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях.
Также не будут рассматриваться средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, средства материнского капитала, налоговые вычеты, выплаты по уходу.
Изменен и состав семьи при расчете ее среднедушевого дохода. Так, учитываться будут только супруги, их несовершеннолетние дети и обучающиеся очно дети до 23 лет, сказано в документе.