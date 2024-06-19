Кабмин РФ присвоил статус наукограда подмосковному Серпухову

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Городской округ Серпухов обладает значительным научно-техническим потенциалом с градообразующим научно-производственным комплексом (НПК).

Ранее министерство науки и высшего образования РФ приняло положительное решение о присвоении Серпухову статуса наукограда.

30 января 2023 года был принят закон Московской области об объединении городских округов Протвино, Пущино, являющихся наукоградами Российской Федерации, и городского округа Серпухов.

«Статус самого крупного в стране наукограда откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета», — сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.