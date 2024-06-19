Кабмин РФ присвоил статус наукограда подмосковному Серпухову
Подмосковный городской округ Серпухов стал наукоградом, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Городской округ Серпухов обладает значительным научно-техническим потенциалом с градообразующим научно-производственным комплексом (НПК).
Ранее министерство науки и высшего образования РФ приняло положительное решение о присвоении Серпухову статуса наукограда.
30 января 2023 года был принят закон Московской области об объединении городских округов Протвино, Пущино, являющихся наукоградами Российской Федерации, и городского округа Серпухов.
«Статус самого крупного в стране наукограда откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета», — сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.