Кабмин РФ обсудит продление программы материнского капитала
ТАСС: программу маткапитала в России могут продлить до 2030 года
Фото - © Фотобанк Лори
Программу маткапитала в России могут продлить до 2030 года, правительство страны рассмотрит вопрос на своем заседании, сообщает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручал кабмину продлить программу маткапитала до 2030 года.
Действующая программа, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, действует до конца 2026-го.
Предварительно, с 2027 по 2030 год около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал. Это потребует финансирование в размере 2,776 трлн рублей