Кабмин РФ обсудит продление программы материнского капитала

ТАСС: программу маткапитала в России могут продлить до 2030 года

Программу маткапитала в России могут продлить до 2030 года, правительство страны рассмотрит вопрос на своем заседании, сообщает ТАСС .

Ранее президент РФ Владимир Путин поручал кабмину продлить программу маткапитала до 2030 года.

Действующая программа, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, действует до конца 2026-го.

Предварительно, с 2027 по 2030 год около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал. Это потребует финансирование в размере 2,776 трлн рублей