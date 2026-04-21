Кабмин поддержал смягчение наказания по статье 228 УК РФ

Член СПЧ Меркачева: бороться нужно не с потребителями, а с наркобаронами

Правительство поддержало проект Верховного суда о смягчении наказания за первое приобретение наркотиков без цели сбыта. Ранее не судимых предлагают направлять на лечение и реабилитацию, сообщает Газета.ru .

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева поддержала инициативу и заявила, что наказывать нужно не потребителей, а организаторов наркоторговли.

«Замечательная новость. Я говорила о том, что у нас молодые люди, в основном студенты, получают по 10–15 лет по 228-й статье. В некоторых колониях количество осужденных по 228-й статье достигает 60% — это катастрофа», — отметила правозащитница.

По ее словам, за решеткой часто оказываются мелкие сбытчики и сами потребители, тогда как крупные площадки продолжают работать. Она привела примеры, когда молодых людей задерживали сразу после получения партии для «закладок», а также рассказала о бывшем сотруднике наркополиции, который уволился, считая такую практику неэффективной.

«Сажать на большие сроки молодых людей, которые в итоге оказались задержанными — это значит просто убивать их молодость», — заключила Меркачева.

Как сообщали «Известия», Верховный суд объяснил необходимость изменений тем, что многим осужденным требуется медицинская помощь. В 2024 году по наркотическим статьям осудили более 50 тыс. человек, значительная часть — до 29 лет. Правительство поддержало проект с оговорками, указав на риски повторных преступлений и нагрузки на систему лечения.

