К системе «Моя школа» Подмосковья теперь можно подключить других членов семьи

В региональной информационной системе «Моя школа» появилась новая функция — теперь, помимо родителей или законных представителей, доступ к успеваемости школьников могут получить еще и другие члены семьи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Решение о предоставлении доверенным лицам доступа в личный кабинет „Моей школы“ принимает родитель школьника: он может выбирать, кому и на какой срок даются права, а также какая информация о ребенке будет доступна новому пользователю. Теперь бабушки, дедушки и другие родственники, которые вовлечены в учебный процесс ребенка, также смогут быть в курсе его оценок и домашних заданий», — рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Подключение доверенных пользователей к сервису проходит по упрощенной схеме — в подразделе «Семья» раздела «Мой паспорт» необходимо нажать кнопку «Добавить доверенного представителя» и заполнить поля: выбрать ФИО «представляемого» ребенка и набор данных, к которым у родственника будет доступ.

У приглашаемого пользователя должна быть учетная запись на госуслугах не менее среднего уровня — с заполненными паспортными и контактными данными, а также СНИЛС. В дальнейшем права на доступ к данным детей можно будет аннулировать в подразделе «Представители».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.