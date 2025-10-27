К общестроительным работам приступили в ходе капремонта ДШИ «Синтез» в Серпухове

На Московском шоссе городского округа Серпухов продолжаются работы по капитальному ремонту «Детской школы искусств „Синтез“. Подрядчик завершает демонтажные работы, приступил к общестроительным. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Согласно проекту, помимо внутренних работ здесь заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети, сети связи, проведут фасадные и кровельные работы, благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Завершат все работы на объекте к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.