Городской округ Коломна присоединился к масштабной акции «Герои Отечества — связь поколений!», проводимой в Подмосковье в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время Великой Отечественной войны Коломна стала центром формирования артиллерийских и стрелковых соединений, а также частей народного ополчения. Местные промышленные предприятия перепрофилировали для выпуска оборонной продукции. В городе было развернуто более тридцати госпиталей.

Более 20 тысяч коломенцев ушли на фронт, и половина из них не вернулись домой, отдав свои жизни за Родину, за мирное небо, за свои семьи. В память о воинах тех времен их правнуки выстроились буквой V в Мемориальном парке Коломны.

«Наш долг — продолжить дело воинов-освободителей, обеспечить благополучие и безопасность нашей Отчизны», — говорит руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.