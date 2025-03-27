К 86-летию Химок провели тематическое мероприятие

Жителям рассказали о том, каким был наш город в первые годы после образования, как он менялся с течением времени. Во время лекции вспоминали химчан, которые внесли свой вклад в развитие городского округа — рабочих, инженеров, учителей, строителей, деятелей культуры и науки.

«86 лет назад Химки получили статус города, но их история началась задолго до этого. Здесь трудились поколения людей, создававших облик современного города. Сегодня мы живем в динамично развивающемся, комфортном и уютном городском округе, но не забываем, с чего все начиналось. Это наша история, наш общий путь», — отметил на встрече муниципальный депутат Глеб Демченко.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. За это время для горожан уже провели 1000 тематических мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.