К 180-летию Павловского Посада продолжаются показы исторических фильмов

Выставочный зал «Дом Широкова» продолжает показ цикла документальных фильмов о Павловском Посаде «История. События. Люди. Воспоминания» из личного архива В. В. Чушкина. Авторами фильмов являются Чушкин Вячеслав Викторович, заслуженный работник культуры Московской области и Антропов Константин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

23 августа в 17:00 жителей Павловского Посада приглашают встретиться в стенах Дома Широкова. На этот раз мы пришедшим предстоит окунуться в прошлое родного города, понастальгировать о утраченном времени Павловского Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.