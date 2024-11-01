31 октября в Раменском городском округе Юровская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получила имя Зои Васильевны Зарубиной. На протяжении десятков лет она была настоящим другом и попечителем школы, являясь педагогом, переводчиком и общественным деятелем, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зоя Васильевна Зарубина, уроженка села Перово Московской области, в качестве переводчика была участником конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме, а также Нюрнбергском процессе. Она является создателем и первым директором курсов по переводу ООН, а также профессором Дипломатической академии МИД СССР. Ее жизненный путь освещен в ряде документальных фильмов и многочисленных статей в средствах массовой информации.

Примерно 30 лет назад произошло первое знакомство коллектива школы-интерната с Зоей Васильевной. Очень долго, вплоть до своей смерти в 2009 году, она оказывала образовательному учреждению шефскую и благотворительную помощь: с помощью своих усилий, она оказывала помощь детям-инвалидам и их семьям, нуждающимся в реабилитации и лечении. Она также занималась восстановлением деятельности школьного музея боевой славы, пополнением библиотеки и спортивной команды школы, а также финансировала выезды футбольной команды «Юровец» на соревнования различного уровня в различные города России.

Присвоение имени Зои Васильевны Зарубиной школе-интернату — это желание педагогического коллектива, воспитанников и обучающихся. Это является прекрасным примером того, как можно сохранить память о достойном человеке, патриоте и гражданине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.