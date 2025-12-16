Юристы объяснили право не пускать сотрудника на новогодний корпоратив

Новогодний корпоратив не относится к трудовым обязанностям сотрудника, и работодатель вправе определять круг его участников, если мероприятие носит закрытый характер. Об этом RT рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Закон не обязывает проводить праздник „для всех без исключения“, — подчеркнул эксперт. Однако, по его словам, ключевые правовые риски возникают, когда недопуск на корпоратив используется как скрытая санкция или напрямую влияет на доход и карьеру сотрудника.

Русяев выделил три проблемных сценария. Первый — когда недопуск преподносится как наказание за опоздания, конфликты или жалобы.

«В дисциплинарной системе ТК РФ перечень взысканий ограничен… „Лишение корпоратива“ туда не входит», — отметил юрист. Второй сценарий — привязка участия в празднике к выплате премий или иным материальным поощрениям. В таком случае, по мнению эксперта, вопрос переходит в плоскость оплаты труда и может стать предметом спора, если оценка работника будет основана не на деловых качествах, а на присутствии на развлекательном мероприятии. Третий рискованный вариант — проведение под видом корпоратива обязательных рабочих собраний или инструктажей. Если присутствие обязательно, такое мероприятие должно быть оформлено и оплачено как рабочее время.

Специалист рекомендует работникам в спорных ситуациях изучать трудовой договор и локальные акты компании, а также собирать письменные подтверждения требований работодателя.

