Юристы назвали лучший способ решения трудовых споров

Партнер юридической компании Lex Borealis Олег Терехов и старший юрист компании Константин Баранов рассказали, как проще всего решать трудовые споры — для этого необходимо знать Трудовой кодекс, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам специалистов, при возникновении конфликта с работодателем работнику очень важно знать свои права, закрепленные Трудовым кодексом РФ, и понимать, что является нарушением его прав. Также в решении спора важно наличие трудового договора.

«Основой защиты прав работника является наличие у него надлежащим образом оформленной документации», — отметили специалисты.

Это трудовой договор, должностная инструкция, приказы и переписка с работодателем. Если возникли разногласия с руководством, сотруднику необходимо письменно изложить свою позицию. Если позиция мотивирована и подкрепляется документами, то, как правило, спор решается без обращения в суд, указали эксперты.

В свою очередь работодатель всегда должен быть готов к трудовым конфликтам и также хорошо разбираться в трудовом законодательстве и кадровом документообороте, предупредили юристы.

По их словам, самое главное — грамотно и тщательно вести кадровую документацию, включая трудовые договоры, инструкции, приказы по трудовой деятельности, правила внутреннего распорядка и положения об оплате труда, уточняется в сообщении.